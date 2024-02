Sechs Highlights der Münchner Uhrenmesse

Ebel „1911 Deep Turqoise“. Am 15. Juli 1911 riefen Eugène und Alice Lévy ihre Marke Ebel – das Akronym steht für Eugène Blum Et Lévy - ins Leben. Die Modell-Reihe „1911“, lanciert zum 75. Firmenjubiläum, erinnert an das Gründungsdatum der Schweizer Manufaktur. Die neue 34mm-Variante sticht durch ihr türkisfarbenes Perlmutt-Zifferblatt hervor - verziert mit diamantenen Indizes, veredelt mit 60 weiteren Diamanten, eingefasst in 18-karätigem Gold. Ebel