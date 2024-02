Der 22-jährige Russe ist eigentlich kein Geheimtipp mehr. Dass er im Musikverein derart begeistern würde, war dennoch nicht abzusehen. Sogar einarmig.

Der nur 22-jährige Alexander Malofeev, der schon als Teenager Daniel Barenboim mit seinem Spiel ein bewunderndes „Remarkable!“ entlocken konnte, ist eigentlich kein Geheimtipp mehr. Es hätte auch keine Überraschung sein müssen, dass der Moskauer Ausnahmepianist, der am Klavier sitzt wie ein Zweimetermann in einer Isetta, bei seinem Wiener Debüt als Solist einen fabulösen Vortrag bot. Aber so gut?