Ferrari-Bestzeit und loser Kanaldeckel in Bahrain

Carlos Sainz im Ferrari war am zweiten Testtag der Schnellste.

Ferraris Carlos Sainz hat am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain das Tempo vorgegeben. Nachdem ein loser Kanaldeckel die Vormittags-Session in Sakhir am Donnerstag zunächst ausgebremst hatte, markierte der Spanier am Nachmittag mit einer Rundenzeit von 1:29,921 Minuten die Bestzeit. Red Bulls Sergio Perez wählte einen härteren Reifensatz und landete 0,758 Sekunden dahinter auf Platz zwei, ein zufriedener Lewis Hamilton wurde Dritter.

Charles Leclerc im Ferrari und Hamilton im Mercedes fuhren am Vormittag in Kurve elf über den Randstein hinaus und lockerten dabei auf dem Bahrain International Circuit offensichtlich eine Kanalabdeckung. Die Rote Flagge kam zum Einsatz, die erste Einheit des Tages wurde abgebrochen. Die zweite fand nach Reparaturarbeiten dann planmäßig statt.

Sainz übernahm von Leclerc, das Duo kam gemeinsam auf 138 Runden. Bei Red Bull verzichtete Weltmeister Max Verstappen nach der Verzögerung auf seinen Einsatz, Perez drehte im RB20 den ganzen Tag die Runden. Der Mexikaner sprach danach von einem guten Gefühl mit dem neuen Boliden und einem „Schritt vorwärts“.

Hamilton zeigte sich mit der Performance des W15 ebenfalls zufrieden. „Wir haben klare Verbesserungen erzielt mit dem diesjährigen Auto, es ist um einiges leichter zu fahren“, meinte der siebenfache Weltmeister, der 123 Runden absolvierte. Sein Teamkollege George Russell war am Mittwoch nur auf den zwölften Platz gefahren. Auch er hatte sich hoffnungsvoll gezeigt, heuer eine bessere Rolle spielen zu können.

Am Freitag steht der dritte und letzte Testtag in Sakhir auf dem Programm. (APA)