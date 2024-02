Lkw-Fahrer dreht auf Südautobahn in Kärnten um

Der Slowene fuhr auf die falsche Fahrbahn auf. Er wendete deshalb samt seinem Anhänger und fuhr als Geisterfahrer weiter, bis ihn ein Fahrzeug aufhielt.

Ein 65-jähriger slowenischer Staatsbürger ist in der Nacht auf Freitag mit seinem Lkw samt Anhänger auf der Südautobahn (A2) bei Villach als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Gegen 1.30 Uhr war er am Knoten Villach irrtümlich auf die A2 in Richtung Italien aufgefahren. Kurz danach bemerkte er seinen Irrtum, wendete seinen Lkw und fuhr nun entgegen der Richtungsfahrbahn als Geisterfahrer auf der A2.

Nach rund 200 Metern wurde er von einem entgegenkommenden Begleitfahrzeug eines Sondertransporters mit eingeschaltetem Blaulicht angehalten. Er wendete daraufhin seinen Lkw erneut. Der 65-Jährige wird angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. (APA)