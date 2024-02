Tropenregen werden durch Klimawandel länger und stärker

Während sich in den Tropen Wolken bündeln und es dort an manchen Stellen länger regnet, vergrößern sich andernorts die Trockengebiete.

Wolken rotten sich in den Tropen aufgrund der globalen Erwärmung vermehrt zusammen, berechneten Caroline Muller und Jiawei Bao vom Institute of Science and Technology in Klosterneuburg (NÖ). Sie regnen länger ab und lokal kommt mehr Wasser vom Himmel. Deshalb steigt in feucht-heißen Gebieten die Zahl der extremen Wolkenbrüche. Andernorts fehle dieses Wasser dann, darum werden Trockengebiete größer, erklären die Wissenschafter in der Fachzeitschrift „Science Advances“.

Die Forscher prognostizierten die bei höheren Temperaturen zu erwartenden Niederschläge in den Tropen mit einem Klimamodell, das Regionen kleinräumig untersucht. „Wir haben die Daten mit einer Auflösung von nur fünf Kilometern analysiert, was sehr rechenintensiv war“, so Jiawei Bao in einer Aussendung des ISTA.

Ältere Generationen von Klimamodellen würden hingegen Blöcke von 100 Kilometern horizontaler Länge verwenden. „Das Modell mit einer viel feineren Auflösung hat gezeigt, dass bei einem wärmeren Klima extreme Niederschlagsereignisse in den Tropen stärker zunehmen als theoretisch erwartet, weil die Wolken stärker zu Clustern gebündelt sind“, betonen die Wissenschafter.

