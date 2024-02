Rapid gegen Austria: Es war einmal ein Spitzenspiel

Das Derby am Sonntag ist richtungsweisend. Beide Wiener Klubs werden die Top sechs der Meistergruppe nicht erreichen.

Man kann es drehen und wenden, wie man will, vor Anpfiff noch so lang über Vereinshistorie, ewige Rivalität und die Frage, wer denn nun die wahre Nummer eins in Wien ist, fachsimpeln. Spitzenspiel wird aus dem 342. Derby am Sonntag dennoch keines.

Wenn der Tabellensechste den Siebenten empfängt, dann sind keine fußballerischen Gustostückerl zu erwarten. Im Westen Wiens – das ist die ernüchternde Wahrheit – trifft sich der Ligadurchschnitt zum Kräftemessen überschaubarer Qualität.