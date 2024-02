Mord an drei Frauen in Wien: Verdächtiger „grundsätzlich geständig“ 

Am Samstag gab es in der Nähe des Tatorts eine „Gedenkkundgebung gegen Femizide“

Am Samstag gab es in der Nähe des Tatorts eine „Gedenkkundgebung gegen Femizide“ APA / APA / Max Slovencik

Ein 27-jähriger Afghane wird verdächtigt, in einem Rotlicht-Lokal ein regelrechtes Blutbad angerichtet zu haben. Die Opfer sind noch nicht identifiziert. Der Täter soll das Messer eigens für die Tat gekauft haben.

Am Freitagabend wurden in Wien-Brigittenau drei Frauen in einem Rotlicht-Etablissement getötet. Verdächtigt ist ein 27-jähriger Afghane. Nach Angaben der Ermittler ist dieser „grundsätzlich geständig“. Um ein Tatmotiv und Hintergründe Tat zu klären, werde der Asylwerbeweiter einvernommen, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag. Die Opfer seien höchstwahrscheinlich chinesische Staatsbürgerinnen.

„Im Zuge der ersten Einvernahmen des festgenommenen 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen zeigte er sich grundsätzlich geständig“, sagte der Sprecher. Am Sonntagabend soll der Verdächtige in eine Justizanstalt überstellt werden.

Kaufte der Mann das Männer extra für die Tat?

Wie die APA erfuhr, dürfte sich der 27-Jährige das bei der Tat verwendete Messer eigens für den Angriff auf die Frauen in dem Asia Studio zugelegt haben. Sollte sich dies bewahrheiten, deutet dieser Umstand auf eine geplante Tat hin. Hinweise auf eine wie immer geartete Beziehung zu einem oder mehreren der Opfer haben die bisherigen Einvernahmen hingegen nicht ergeben.

Die Obduktionen der drei Opfer in Anwesenheit von Kriminalbeamten der Tatortgruppe des Landeskriminalamts sind ebenfalls für heute, Sonntag, angesetzt. Die Ermittlungen zur sicheren Feststellungen ihrer Identitäten waren noch immer im Gang. Die Betreiberin des Studios dürfte nach bisherigem Wissensstand unter den Toten sein, sagte Haßlinge.

In dem Rotlicht-Lokal war ein regelrechtes Blutbad verübt worden. Die getöteten Frauen wiesen massive Schnitt- und Stichverletzungen auf, so dass den Einsatzkräften schon beim Betreten des Tatorts klar war, dass für die Opfer jede ärztliche Hilfe zu spät kam. Das Tatgeschehen hatte sich auf mehrere Räumlichkeiten erstreckt – die Leichen wurden in unterschiedlichen Zimmern gefunden, sagte Haßlinger. Dass gegen die Opfer mit ungemein heftiger Gewalt vorgegangen wurde, zeigt sich auch daran, dass ihre Identitäten nach wie vor nicht geklärt sind.

Der Mann hatte sich bei seiner Festnahme in einer Grünanlage gegenüber des Tatorts aggressiv verhalten, war zuvor bekannt geworden. Er sei daher mit einem Taser außer Gefecht gesetzt, überwältigt und in Gewahrsam genommen worden. Zunächst wurde er zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Spital verbracht. Laut Haßlinger wies der Mann Schnittverletzungen auf, die er sich bei der Tatausführung selbst zugefügt haben dürfte.

Der Afghane wurde erst Samstagfrüh in den Polizeiarrest überstellt, wo am Nachmittag mit Hilfe eines Dolmetschs mit der Beschuldigteneinvernahme begonnen wurde. Angaben zur Verantwortung des Verdächtigen und einem möglichen Motiv gab es vorerst keine, da die Befragung im Laufen war. (APA)