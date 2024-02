In Kärnten wurden zwei schwer alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen: Ein Mann war mit 2,9 Promille mit seinem Auto auf die Gleise geraten. Ein anderer Autofahrer raste der Polizei mit 140 km/h davon.

Zwei alkoholisierte Lenker haben in Kärnten für Polizeieinsätze gesorgt. Ein 53-jähriger, schwer betrunkener Rumäne, der in Klagenfurt lebt, war am Sonntagabend mit seinem Pkw auf den Gleisen des Frachtenbahnhofs in der Lastenstraße hängen geblieben.

Er sei „irgendwo falsch abgebogen“, gab der Mann laut Polizei an. Die Berufsfeuerwehr rückte an und entfernte den Pkw vom Gleiskörper. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, ein Alkotest ergab 2,9 Promille. Pkw und Gleiskörper wurden leicht beschädigt.

Alkoholisiert mit 140 km/h

Ebenfalls für Schäden sorgte ein Alkolenker im Bezirk Spittal an der Drau. Beamte nahmen die Verfolgung auf, als ein Pkw ohne Kennzeichen auf der Großglockner Straße (B107) bei Putschall in Richtung Winklern an ihnen vorbeifuhr.

Das Blaulicht überzeugte den Lenker nicht anzuhalten, stattdessen trat er aufs Gaspedal und versuchte, die Polizei mit Tempo 140 abzuhängen. In Döllach fuhr er ein Verkehrszeichen um, raste aber weiter.

Er bog schließlich auf einen Gemeindeweg ein, sprang aus dem Auto und versuchte zu Fuß zu flüchten. Allerdings rutschte er im Schnee aus und stürzte. Der 46-jährige Einheimische war stark alkoholisiert, wie der Test ergab. Außerdem besitzt er keinen Führerschein. Beide Männer werden angezeigt. (APA)