Pippi, Karlsson und Michel: Komponist von Lindgren-Liedern tot

Der Jazz-Komponist Georg Riedel ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Er gilt als einer der bekanntesten Kinderlieder-Komponist Schwedens.

Aus der Feder des Musikers stammt einige Filmmusik zu Lindgrens Büchern, darunter die Titelmusik zu „Karlsson vom Dach“ und „Michel aus Lönneberga“ (im Original „Emil i Lönneberga“) und auch Lieder aus den bekannten Pippi-Langstrumpf-Geschichten. Nun ist der Jazz-Komponist Georg Riedel gestorben. Er sei am Sonntagabend nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie eingeschlafen, im Alter von 90 Jahren, wie seine Angehörigen mitteilten.

Riedel bereicherte mit seiner Musik die Kindheit vieler Menschen in Skandinavien und darüber hinaus. Ein sehr großer Erfolg war etwa das Lied „Idas Sommarvisa“, das er für die Geschichten von Michel und Ida aus Lönneberga komponierte. Noch heute wird das Lied in schwedischen Kindergärten und Schulen gesungen.

Jazz auf Schwedisch

Riedel kam 1934 in Karlsbad in der damaligen Tschechoslowakei auf die Welt. Etwa vier Jahre später zog seine Familie nach Stockholm. Riedel lernte Violine, fand dann jedoch mehr Gefallen am Kontrabass und entdeckte seine große Leidenschaft: den Jazz.

Als junger Mann lernte Riedel den Komponisten Jan Johansson, den Kopf hinter dem Lied „Här kommer Pippi Långstrump“ („Hey, Pippi Langstrumpf“), kennen. Die beiden Jazzmusiker arbeiteten an zahlreichen Werken zusammen. Mitte der 1960er nahmen sie gemeinsam Johanssons Album „Jazz på svenska“ („Jazz auf Schwedisch“) auf. Der schwedischen Nachrichtenagentur TT zufolge die bekannteste und meistverkaufte schwedische Jazzplatte. (APA/red.)