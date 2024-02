Jacob Rothschild, der Bankier und Philanthrop, der die Familienbank verließ, um sein eigenes Finanzimperium in der Londoner City aufzubauen, ist gestorben. Er wurde 87 Jahre alt.

Rothschilds Familie bestätigte seinen Tod in einer Erklärung gegenüber der Press Association. Die Todesursache wurde nicht genannt .„Unser Vater Jacob war eine überragende Persönlichkeit im Leben vieler Menschen - ein hervorragender Finanzier, ein Verfechter von Kunst und Kultur, ein hingebungsvoller Beamter, ein leidenschaftlicher Unterstützer wohltätiger Zwecke in Israel und der jüdischen Kultur, ein begeisterter Umweltschützer und ein sehr geliebter Freund, Vater und Großvater“, so die Familie in der Erklärung.

Rothschild verließ 1980 die N.M. Rothschild & Sons Ltd., um sich auf den Rothschild Investment Trust zu konzentrieren, nachdem er wegen eines Streits über die Ausrichtung seines Familienunternehmens zurückgetreten war. Der Ableger - jetzt als RIT Capital Partners Plc bekannt - ist mit einem Nettovermögen von 3,5 Mrd. Pfung (4,4 Mrd. Dollar) Ende November eine der größten Investmentgesellschaften des Vereinigten Königreichs.

Zusammen mit RIT war er Mitbegründer des Vermögensverwalters St. James‘s Place Plc und gehörte zu dem Trio, das sich vor drei Jahrzehnten bei dem mit 21 Milliarden Dollar gescheiterten feindlichen Übernahmeangebot für British American Tobacco Plc zusammenschloss .Rothschild war auch einer der führenden Philanthropen Großbritanniens. Er führte den Vorsitz im Verwaltungsrat der National Gallery und des National Heritage Lottery Fund.

Verdienstorden von Queen Elizabeth