Zuschauer bei Oper an der Scala von Handy getroffen

Ein Smartphone fiel aus einer Loge und traf jemanden. Die Aufführung wurde kurz unterbrochen, der Handy-Besitzer muss mit einer Klage rechnen.

Bei der Aufführung von Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ an der Mailänder Scala ist es am Sonntagabend zu einem Zwischenfall gekommen. Während des zweiten Aktes fiel ein Smartphone von einer Loge aus mehreren Metern Höhe auf die erste Reihe. Das Handy traf einen Zuschauer an der Wange, zum Glück ohne gravierende Folgen.

Die Aufführung der historischen Inszenierung von Giorgio Strehler unter dem Dirigat von Thomas Guggeis wurde kurz unterbrochen bis festgestellt wurde, dass der Zuschauer unversehrt war. Dieser erklärte, er werde so lange das Handy behalten, bis er den Besitzer finden. Er werde diesen anzeigen. Das berichteten italienische Medien. (APA/dpa)