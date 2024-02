Die Allianz belohnt ihre Aktionäre

Der Versicherungsriese hat im Vorjahr sehr gut verdient. Für die meisten Analysten ist die Aktie ein Kauf.

Wien. Aktien von Versicherern? Sicher, wie der Name schon sagt, aber langweilig? Nur etwas für ganz Vorsichtige? Nicht unbedingt, wie die drei europäischen Schwergewichte Allianz, AXA und Zürich Insurance gezeigt haben. Die Konzerne schwimmen aufgrund des sehr gut laufenden Versicherungsgeschäfts, angehobener Prämien und des hohen Zinsumfelds in Geld und geben dies auch in Form höherer Dividenden und milliardenschwerer Aktienrückkäufe an die Anleger zurück. Alle drei Versicherer sorgten daher vergangene Woche mit entsprechenden Ankündigungen nach sehr guten Bilanzzahlen für gute Stimmung.