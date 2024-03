Millie Bobby Brown: „Neunzehn Stufen“ ins Verderben

Der erste Roman von Netflix-Star Millie Bobby Brown ist eine flott erzählte Geschichte rund um ein tragisches Unglück in London während des Zweiten Weltkriegs. Das Buch sorgte allerdings für Kontroversen.

Millie Bobby Brown ist 20 Jahre alt und weltbekannt: als Star der Netflix-Serie „Stranger Things“ und aus Filmen wie „Enola Holmes“, als jüngste Unicef-Sonderbotschafterin jemals. Bereits 2017 wurde sie vom „Time“-Magazin unter die „30 einflussreichsten Teenager“ der Welt gereiht.

Eines von Millie Bobby Browns Zielen soll es gewesen sein, auf der „New York Times“-Bestsellerliste zu stehen, bevor sie 20 wurde. Und das gelang ihr auch, mit „Neunzehn Stufen“, einer berührenden, wenn auch ins Kitschige tendierenden Geschichte rund um ein tragisches Ereignis in London während des Zweiten Weltkriegs. Beim Versuch, in der U-Bahn-Station Bethnal Green Schutz vor deutschen Luftangriffen zu suchen, stolperte eine Frau am Abend des 3. März 1943 auf den rutschigen Stufen, die Nachdrängenden stürzten auf sie. 173 Menschen kamen bei diesem größten zivilen Unglück in London während des Zweiten Weltkriegs ums Leben.