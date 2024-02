Mutter und Tochter getötet: Verdächtiger tot aufgefunden

Vergangenen Freitag fand die Polizei eine Mutter und ihre Tochter tot in einer Wohnung in Wien-Landstraße auf. Nun wurde auch der tatverdächtige Mann bzw. Vater in einem Waldstück in Slowenien tot aufgefunden.

Der tatverdächtige Familienvater, der in der vergangenen Woche in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße seine 51 Jahre alte Ehefrau und die gemeinsame 13 Jahre alte Tochter getötet haben soll, ist tot in einem Waldstück auf slowenischem Staatsgebiet aufgefunden worden. Das teilte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA mit. Demnach wurde der Leichnam des Ehemanns bereits am vergangenen Samstag, also einen Tag nach der Bluttat in Wien, entdeckt.

Jedoch habe der Mann keine Ausweise bei sich gehabt, sodass die Identifizierung des durch Suizid Verstorbenen durch die slowenischen Behörden erst am Dienstag erfolgte. Seit heute steht auch die Todesursache der beiden gewaltsam ums Leben gebrachten Opfer fest. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag der APA erklärte, wurden beide erwürgt.

Die Leichen der beiden Frauen waren Freitagfrüh in der Wohnung der Familie in der Erdbergstraße gefunden worden. Von dem Mann fehlte seit diesem Zeitpunkt des jede Spur, ehe nun sein Verbleib geklärt wurde. Zu den möglichen Beweggründen des Verdächtigen liegen keine gesicherten Informationen vor. (APA)

