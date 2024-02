Martin Hinteregger gab im Sommer 2022 mit nur 29 Jahren sein Karriereende bekannt. Am Dienstag verblüfft der ehemalige Nationalspieler im „Presse“-Interview mit den Überlegungen an eine mögliche Rückkehr in den Profifußball. Die Hintergründe.

Dass die Wiener Viktoria just am Tag des großen Wirbels beim sehr viel bekannteren Stadtrivalen aus Hütteldorf zu einem Pressegespräch mit dem Titel „Für Leiwand, gegen Oasch“ lud, hatte schon etwas für sich. Der Meidlinger Regionalligist schmückt sich als „diversester Verein“ Österreichs. Spielerinnen, Spieler und Betreuer aus 45 Nationen nennen die Oswaldgasse 34 momentan ihr sportliches Zuhause.