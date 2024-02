72 Einreichungen in acht Kategorien stehen auf der Shortlist der Crystal Cabin Awards. Und sie geben einen Einblick in die Zukunft der Flugzeugindustrie.

Jedes Jahr aufs Neue werden bei den Crystal Cabin Awards, die von Hamburg Aviation ausgeschrieben werden, die Innovationen rund um Flugzeugkabinen ausgezeichnet. Vergeben werden die Auszeichnungen zwar erst Ende Mai, schon jetzt stehen aber die 72 Einreichungen in acht Kategorien der Shortlist fest. Darunter zu finden: neue Sitzkonzepte, nachhaltige Kabinenmaterialien, fortschrittliche Unterhaltungssysteme. Ein Blick auf die Zukunft der Flugreisen:

In Zukunft soll es auch in der Economy Class gemütlicher zugehen. Zumindest wenn es nach dem Hersteller Ameco geht. Das Sitzkonzept Fly-Buddy Hub ermöglicht es, dass sich sechs Passagiere gegenüber sitzen können. Durch das modulare System kann man die Sitze zu Betten umwandeln, Klapptische, aufrollbare Bildschirme und intelligente Trennwände inklusive.

Eine Wellbeing Zone für alle Reiseklassen hat das Unternehmen Diehl Aviation konzipiert. Es ist für Ultralangstreckenflüge, wie sie etwa Qantas Airways Ende 2025 von Sydney und Melbourne nach London und New York anbieten möchte, gedacht. In der Wellbeing Zone sind Trainingsprogramme auf Bildschirmen zu finden, aber auch eine Trinkstation und eine Reihe gesunder Snacks, um die Reisezeit von bis zu 20 Stunden besser hinter sich zu bringen.

Die Wellbeing Zone soll Ultralangstreckenflüge erträglicher machen. Crystal Cabin Awards 2024

Zephyr Aerospace möchte für die Premium Economy Class mehr Privatsphäre und die Möglichkeit, im Liegen zu schlafen. Die Zephyr-Sitze wollen das durch gestapeltes Design erreichen. Die Sitzplatzdichte soll dabei gleich bleiben.

Einzelsitze auf denen man liegen kann, soll es auch in der Economy Class geben. Crystal Cabin Awards 2024

Nicht nur für den Komfort, auch für barrierefreies Reisen haben sich Unternehmen etwas einfallen lassen. So hat etwa die Universität Virginia Tech mit Boeing, All Wheels Up und Collins Aerospace das Wheelchair Space and Securement System entwickelt. Es biete den notwendigen Platz für die Sicherung von Rollstühlen in Economy-Sitzen. In diese Kategorie fallen aber auch In-Flight-Entertainment-Produkte, die es Passagieren mit visuellen, kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen ermöglicht, Bordunterhaltung zu genießen.

In Zukunft soll es möglich sein, im Flugzeug im eigenen Rollstuhl zu sitzen. Crystal Cabin Awards 2024

Nachhaltigkeit in der Flugzeugindustrie ist nach wie vor eine große Herausforderung. Um Emissionen zu reduzieren, werden recycelte Materialien verwendet und durch Gewichtseinsparungen soll der Kraftstoffverbrauch sinken. Auch in diesem Bereich gibt es eine Vielzahl an Einreichungen, die etwa Konzepte mit ultraleichten Schaustoffisolierungen zeigen, Innenverkleidungen auf Harzbasis oder Wasserspender, die Gewicht sparen, indem Wasserflaschen an Bord ersetzt werden. (cg)