„Sepp is back“: Schellhorn feiert Neos-Comeback im Nationalrat

Sepp Schellhorn sitzt seit Mittwoch wieder im Nationalrat. Der streitbare Neos-Mandatar will der Regierung die „Hängematte wegschneiden“.

Gastronom und Ex-Neos-Vizechef Sepp Schellhorn sitzt seit Mittwoch nun wieder in den Reihen der Neos, die er 2021 verlassen hatte. Anfang des Jahres erklärte er seine Rückkehr damit, dass „zu wenig weitergeht“. Er wolle eine Alternative bieten, „eine Stimme sein für die Klein- und Mittelbetriebe, also für 98 Prozent aller Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land, was die ÖVP zuletzt vermissen lässt.“

Am Dienstag gaben Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Schellhorn auf Meinl-Reisingers Instagram-Account einen Einblick auf zentrale Themen, die man angehen wolle. In dem Video („Sepp is back“) spielte die Neos-Obfrau auch auf die beliebten Koch-Videos des Gastronomen an, die er selbst in seiner politischen Auszeit aus seinem Salzburger Restaurant gepostet hatte: „Sepp, was machst du?“, fragte sie. Schellhorn antwortete: „Ich denke“, gefolgt von Lachen. Er sei froh, dass er wieder da sei. Man werde der Regierung „die Hängematte“ wegschneiden“ und gab mit Meinl-Reisinger einen Ausblick, worauf man sich konzentrieren werde: Entlastung der Unternehmer durch eine Senkung der Abgabenquote sowie Bürokratieabbau.

Am Mittwoch postete der pinke Parteiaccount auf X ein Foto von Schellhorns erster Plenarsitzung, wo ihm eine Schultüte überreicht wurde.

(juwe)