Simmeringer Haide: Hafen Wien kauft Vöslauer-Areal

Otto Immobilien vermittelte vor Kurzem die Gewerbeliegenschaft für die Ottakringer LiegenschaftsgmbH.

In Wien Simmering erfolgte vor Kurzem ein Gewerbeimmobilien-Deal. Laut Aussendung von Otto Immobilien am Montag, veräußerte die Ottakringer LiegenschaftsgmbH ein gründerzeitliches Gebäude in der 1. Haidequerstraße 7, in dem zuvor Vöslauer seinen Verwaltungssitz hatte. Als Käufer der Industrieimmobilie, die sich im Gebiet der Simmeringer Haide befindet, geht der Hafen Wien hervor. Das Gewerbeobjekt umfasst eine Gesamtfläche von rund 10.545 m2 samt einer mehrteiligen Lagerhalle sowie einer Außenlagerfläche mit einem Bahnschluss. (red.)