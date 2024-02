Kunst am Handgelenk von Alexander Shorokhoff

Das Modell „Home“ der deutschen Uhrenmarke Alexander Shorokhoff ist eine Hommage an Friedensreich Hundertwasser. Aber nicht nur deswegen ist der Zeitmesser bemerkenswert.

Es ist eine spezielle Nische, die sich Alexander Shorokhov in der Uhrenwelt geschaffen hat: Seine Alexander Shorokhoff Uhrenmanufaktur (im Gegensatz zum Personennamen mit zwei f transkribiert) mit Sitz im deutschen Alzenau kreiert Zeitmesser mit außergewöhnlichem Design. Es sind stets kleine Auflagen meist mit künstlerischen Gravuren und Zifferblattgestaltungen, die die Blicke auf sich ziehen.

Das Modell „Home“ verkörpert den Geist Hundertwassers im Stil der Uhrenmarke Alexander Shorokhoff. Hersteller

Auch auf das jüngste Modell der Uhrenmarke Alexander Shorokhoff trifft das Motto „Kunst am Handgelenk“ voll und ganz zu. „Home“ heißt es und ist schon deswegen bemerkenswert, weil es von der Tochter des Firmengründers Inga Duffy-Shorokhova gemeinsam mit dem Uhrenblogger und Content Creator Florian Bach, in der Szene besser bekannt unter dem Namen „flomp89“, gestaltet wurde. Die beiden fanden im Werk des im Jahr 2000 verstorbenen österreichischen Künstlers und Architekten Friedensreich Hundertwasser einen gemeinsamen, kreativen Nenner. Florian Bach betont, dass er sich Hundertwasser schon seit seiner Jugend besonders verbunden fühlt. Was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass dieser einst die Waldspirale in Darmstadt, der Geburtsstadt des Uhrenbloggers, plante und gestaltete.

Würdigung

Inspiriert von der Vorliebe des Künstlers für organische Formen und kraftvollen Farben (man nehme nur das ikonische Hundertwasser Haus oder die Müllverbrennungsanlage Spittelau in Wien) legten Inga Duffy-Shorokhova und Bach los und schufen mit „Home“ ein Uhrenmodell, das unverkennbar dem architektonischen Wirken Hundertwassers gewidmet ist. So liegt der Fokus auf den bunten Häusern im Zentrum des Zifferblatts, ausgearbeitet mit Emaille und Perlmutteinlagen. Diese bunte Ansammlung wird von schwarzer wellenförmiger Guillochierung oben und schwarzer kachelartiger Guillochierung im unteren Bereich kontrastiert. Organisch wirkt auch das quadratische Gehäuse aus PVD-beschichtetem Edelstahl mit seinen abgerundeten Ecken, dessen seitliche Aussparungen mit orangefarbener, blauer und gelber Emaille durchzogen sind.

Glasfenster auf dem Gehäuseboden gewähren einen Blick auf das Schweizer Automatikwerk, dessen Rotor kunstvoll graviert wurde. Hersteller

Dreht man den Zeitmesser um, fallen sofort vier unterschiedlich große Glasfenster auf, die einen Blick auf das solide Automatikwerk ETA 2892 mit einer handgravierten und veredelten Schwungmasse gewähren. Die „Home“ ist auf zehn Stück limitiert. Wer sie erwirbt, darf sich auch rühmen, etwas für die Umwelt getan zu haben: Für jede verkaufte Uhr wird von Florian Bach und Alexander Shorokhoff ein Baum gepflanzt. Ganz im Sinne von Friedensreich Hundertwasser, der sich zu Lebzeiten sehr für den Umweltschutz einsetzte.