Baby Lasagna: Kroatiens Überraschungsfavorit für den Song Contest  

Eigentlich war Spaßrocker Baby Lasagna nur als Reservekandidat bei Kroatiens Vorausscheidung für den Eurovision Song Contest nominiert. Doch mit der grotesken Auswanderungshymne „Rim Tim Tagi Dim“ gilt „Istriens Rammstein“ nun sogar als Titelanwärter.

Kroatiens erfolgreicher „Notnagel“ elektrisiert nicht nur in seinem Heimatland die Fans des Euvoision Song Contest: „Ein fantastisches Lied, eine fantastische Geschichte und ein fantastischer Baby Lasagna“, jubelt begeistert das reichweitenstarke Boulevard-Webportal „index.hr“: „Es scheint, dass sich der Jahrhunderttraum all derjenigen erfüllt, die keinen Fußball schauen: der Sieg bei der Eurovision!“

Dabei war der 28-jährige Marko Purišić alias Baby Lasagna nur als Reservekandidat für die nationale Vorausscheidungsshow nominiert worden. Doch weil Sängerin Zsa Zsa ihre Teilnahme kurzfristig absagte, rutschte der Spaßrocker nach und sorgte für eine Überraschung. Mit seiner grotesken Auswanderungshymne „Rim Tim Tagi Dim“ pulverisierte der Nachrücker aus dem Küstenstädtchen Umag am vergangenen Wochenende nicht nur die heimische Konkurrenz, sondern hat sich auch in den Favoritenkreis für den Song Contest im schwedischen Malmö katapultiert.

»Gonna miss you all

But mostly my cat

Gonna miss my hay

Gonna miss my bed

Most of all, imma miss the dance

So come on y‘all, let us prance

Now don‘t call, don‘t write

I‘m leaving with the first light

Don‘t cry, but dance

Rim Tim Tagi Digi Dim Tim Tim«

Baby Lasagna in „Rim Tim Tagi Dim“