Warum Wladimir Putin wieder mit Atomwaffen droht

Kurz vor seiner Wiederwahl als Präsident hält Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation im Wahlkampfmodus. Er teilt gegen den Westen aus und droht mit einem Angriff.

Moskau. Und er tut es wieder: Wladimir Putin droht. Mit Atomwaffen – und trifft damit mitten in die Diskussion in Europa, den Streit über den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine, wie von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in gewohnt vorpreschender Weise angestoßen und vom deutschen Bundeskanzler, Olaf Scholz, abgewiesen. Deutschland verwahrt sich dagegen, mit der Entsendung von Truppen zur Kriegspartei zu werden. „Alles, was sie sich derzeit einfallen lassen, womit sie die Welt erschrecken, schafft die reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet“, sagt Putin während seiner Rede zur Lage der Nation.