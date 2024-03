Nathalie Karré: „Wer auf Frauen setzt, setzt auf Erfolg“

Auf die eigenen Stärken zu setzen und das Leben verändern

ist das Credo von Nathalie Karré in ihrem neuen Buch.

Frauen wird in vielen Bereichen systematisch die Kraft geraubt“, das belegt Bestseller-Autorin und Female-Empowerment-Aktivistin Nathalie Karré in ihrem jüngsten Buch „Der Power-Effekt“. Sie liefert darin vielfältige Belege, dass es sich lohnt, wenn Frauen in der Führung von Staaten, Unternehmen und anderen sozialen Systemen das gesellschaftliche Umfeld gleichermaßen wie Männer gestalten.

„Mir ist es wichtig, dass Frauen sich ihrer individuellen Kraft, aber auch der Kraft als Frauengemeinschaft bewusst werden und diese nutzen, um die Welt mit weiblichen Stärken positiv zu gestalten“, beschreibt Karré, die seit vielen Jahren erfolgreich als Organisations- und Personalentwicklerin, Business Angelina und Sparring-Partnerin für Führungskräfte tätig ist, ihr persönliches Engagement für Female Empowerment.

»Jede Frau hat ein Anrecht auf ihr gutes Leben.« Nathalie Karré

Gender Pay Gap, Gender Pension Gap, Gender Data Gap und daneben die gläserne Decke und die gläserne Klippe: Die Benachteiligungsphänomene sind umfassend – die Zeit sei überreif, Chancengerechtigkeit herzustellen, sagt die Autorin, die Frauen mit ihrem Women4Women-Programm auf dem Weg zu einem erfüllten, selbstbestimmten Leben begleitet.