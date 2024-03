Brian Mulroney: Kanadas „grünster Premier“ ist tot

Der langjährige konservative Regierungschef war ein Verfechter des Umweltschutzes und setzte sich für die Wiedervereinigung Deutschlands und gegen das Apartheid-System in Südafrika ein.

Brian Mulroney war eine maßgebliche Kraft im Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika; er handelte mit den USA das wichtigste Handelsabkommen in Kanadas Geschichte aus. Und er unterstützte als Freund von Bundeskanzler Helmut Kohl den deutschen Einigungsprozess. Am Donnerstag ist der kanadische Ex-Premier im Alter von 84 Jahren gestorben.

Mulroney, der von 1984 bis 1993 kanadischer Regierungschef war, sei „friedlich, umgeben von seiner Familie“, gestorben, teilte seine Tochter Caroline Mulroney, die Ministerin in der konservativen Regierung Ontarios ist, auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Kanadischen Medien zufolge hatte sich Brian Mulroney im vergangenen Jahr einer Krebsbehandlung unterziehen müssen.

Würdigung Trudeaus