Rezept für Tartes mit Mandelcreme

Essen & Trinken am Wochenende

Französische Patisserie zum Selberbacken, ein weißer Rioja mit salziger Säure und gleich drei neue Bars empfehlen wir für das Wochenende.

Tartes mit Mandelcreme - Rezept für 4 Personen

2 rote Zwiebeln, mittelgroß1 Packung Blätterteig

Weizenmehl Type 405

75 g gesalzene Butter

100 g feinster Backzucker

1 Ei (Größe L), plus 1 Eigelb

150 g gemahlene Mandelkerne

8 Feigen

3 EL Honig

Zubereitung: Ofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. 4 Kreise (Ø 12 cm) mit einer Form ausstechen und auf einem mit Backpapier ­ausgelegtem Blech verteilen. Vom ­restlichen Teig 4 lange Streifen abschneiden und jeweils als Rand um die Tartes legen. Mit etwas Wasser befeuchten, sodass sie sich mit den Kreisen verbinden. Den Boden der Tartes mit einer Gabel mehrfach einstechen. Das Backblech in den Kühlschrank stellen. Butter und ­Zucker in einer Schüssel schaumig rühren. Das Ei und dann die gemahlenen Mandelkerne einrühren, bis eine Paste entsteht. Jede Tarte mit 2 EL Creme füllen. Die Feigen ­waschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben auf die Mandelcreme legen. Mit etwas ­Honig beträufeln und den noch sichtbaren Teigrand mit etwas ­Eigelb bestreichen. 20 min backen, bis der Rand goldgelb ist.

Manon Lagrève bringt ihren Lesern die Patisserie ihrer Heimat in „Voilà! Einfach französisch backen“ näher, Knesebeck, 28 Euro.

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

„Rioja, aber weiß“, hat es geheißen, und eigentlich habe ich mir davon nicht sehr viel versprochen. Weit gefehlt. Denn die Rede war von der Bodega Remírez de Ganuza, und die zählt längst zu den modernsten und spannendsten Weingütern der Region. Apropos Region: Das Weingut befindet sich in Samaniego am nördlichsten Zipfel des Rioja – bereits im Baskenland. Ende der 1980er-Jahre war Fernando Remírez de Ganuza dort als Immobilienmakler aktiv. Er hatte sich darauf spezialisiert, mit Weingärten zu makeln. Verdiente nicht nur gut dabei, er sammelte auch ­Erfahrung über die Beschaffenheit der Lagen, Mikroklima und Böden. Fazit: Er gründete sein eigenes Weingut und stattete es mit den besten Lagen aus, die zu haben waren. Heute schreibt Weinpapst Robert Parker Lobeshymnen über seine dichten, komplexen Rotweine. Mittlerweile auch über die Weißen. Beim „Blanco Reserva 2020“ ist die Sorte Viura im Spiel. Ein wuchtiger, expressiver Weißwein mit ­frischer, salziger Säure.

Bodega Remirez de Ganuza, „Rioja Blanco Reserva“, 32 Euro, wagners-weinshop.com

Schönes für den Tisch von Olive and Iris

In Österreich hat die Grippewelle trotz milder Temperaturen ihren Höhepunkt erreicht. Schniefende, triefende Nasen lassen sich bekanntlich nur von Heißgetränken besänftigen, da bietet sich das handgefertigte Teesieb von Olive and Iris aus Bambus als Instrumentarium an. Erhältlich etwa bei Volta Vienna.

Ausgeh-Tipp: Es gibt drei neue Bars in Wien

Irgendwann rund um Dry January und Beginn der Fastenzeit haben gleich drei neue Bars in Wien eröffnet. Die Soulmate-Bar in Neubau setzt auf den erfahrenen Mixologen Dominik Oswald und alternierende kulinarische Küchen-„Take-overs“. Ebenso in Neubau, im Saint George, fermentiert der griechische Barkeeper George Muka ausgewählte Zutaten und mixt sie zu teils überraschenden Kombinationen, und im Stadtzen­trum hat mit Ziizuu ein Hybrid aus Bar, Club und Restaurant eröffnet mit breitem Kaviar-Angebot.

Chin-Chin. Das Soulmate liegt in der Siebensterngasse 60 (1070), das Saint George in der Neustiftgasse 84 (1070) und das Ziizuu am Universitätsring 10 (1010).