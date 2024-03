Kurs auf 18.000 Punkte: Dax erreicht siebtes Rekordhoch in Folge

In der Hoffnung auf nahende Zinssenkungen in den USA und der Euro-Zone strömen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte.

In der Hoffnung auf nahende Zinssenkungen in den USA und der Euro-Zone strömen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte. Der Dax stieg am Freitag um bis zu 0,8 Prozent und markierte mit 17.816,52 Punkten den siebten Tag in Folge ein Rekordhoch. „Es ist die erfolgreichste Serie seit 2015“, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets.

Der EuroStoxx50 stieg am Vormittag zeitweise um 0,6 Prozent auf ein erneutes 23-Jahres-Hoch von 4904,85 Zählern, nachdem die US-Leitindizes S&P 500 und Nasdaq am Donnerstag Schlusskurs-Rekorde verbucht hatten. „Experten sind sich nicht einig, ob zu viel Optimismus oder zu viel Skepsis die Kurse an den Börsen dieser Welt nach oben treibt“, sagte Molnar weiter. „Beides ist der Fall: Nur dass die Optimisten die Aktien schon haben, während die Pessimisten bei jedem neuen Rekordhoch zähneknirschend klein beigeben, einsteigen und so die Rally befeuern.“

Die positive Stimmung speise sich aus den jüngsten US-Inflationsdaten, die die Markterwartung einer Zinssenkung der Notenbank Fed im Juni untermauerten, erläuterte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. Bei Anlegern gilt als sicher, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) zu diesem Zeitpunkt mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik beginnen wird. Die europäische Inflation ging im Februar zwar zurück, allerdings nicht so stark wie erhofft.