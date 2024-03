Drucken

• In Deutschland nutzen fast doppelt so viele Männer wie Frauen Dating-Apps. • Getty Images

Bei der Suche nach dem richtigen Partner gibt es viele Stolpersteine: Ein schmerzhafter kann sich dabei auch um das Finanzielle drehen – vor allem bei Dating-Apps.

Im Grunde könnte es sehr einfach sein: Menschen sind auf der Suche nach einer Partnerschaft, registrieren sich dafür auf Tinder & Co und finden Gleichgesinnte. Was in der Theorie einfach klingt, hat aber seine Tücken: Denn das Geschäft mit der Liebe hat sich als durchaus ertragreiches Geschäftsmodell etabliert. Hinter den gängigen Dating-Apps stehen börsennotierte Konzerne, die massive Gewinne einfahren.