Ist das Wohnbaupaket wirklich den tosenden Applaus wert?

In Zukunft sollen nicht mehr die Banken, sondern die Länder entscheiden, wer einen günstigen Immo-Kredit bekommt. Ökonomen und Medien finden das super.

Regieren ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Egal, was man macht, von allen Seiten hagelt es Kritik. Niemand ist zufrieden, alle wissen alles besser, nur will sich keiner der Nörgler einer Wahl stellen, um zu zeigen, wie es besser zu machen wäre.

Umso mehr wird die Bundesregierung das Lob genossen haben, mit dem sie diese Woche für ihr Wohnbaupaket überschüttet wurde. Vom Wifo über das IHS bis hin zum Gros der heimischen Medien war eine in diesem Land selten gewordene Welle der Begeisterung zu verspüren. Selbst „Der Standard“, für den die ÖVP seit Gründung der Partei noch nichts richtig gemacht hat, zollte euphorischen Beifall. Jetzt will ich ungern die Party crashen, aber vielleicht wäre es nicht schlecht, die Musik ein bisschen herunterzudrehen. Aus den folgenden Gründen: