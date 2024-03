Was der Westen mit der Sowjetunion ab 1990 aushandelte.

War die deutsche Wiedervereinigung am Beginn der Neunzigerjahre ein falsches Spiel des Westens mit der damals auf dem Boden liegenden Sowjetunion? Hatten Amerika, England und Frankreich den Russen versprochen, die Nato werde auf keinen Fall weiter nach Osten vorrücken? Michail Gorbatschow behauptete dies später bis zu seinem Tod, und Putin begründete all das, was dann kommen sollte, mit diesem angeblichen „Verrat“ und dem Bruch völkerrechtlicher Verträge durch die Westmächte.

Aber war das so? Was wurde damals nach mühsamen Verhandlungen zu Papier gebracht, unterzeichnet und von den Parlamenten ratifiziert? Mary Elise Sarotte, die an der Johns Hopkins School lehrt, hat die Vorgänge Schritt für Schritt überprüft und mit „Not One Inch“ für Aufregung gesorgt. Die deutsche Übersetzung liegt nun vor.