Ich durfte an meinen freien Tagen die Vorzüge Italiens in vollen Zügen genießen! Wenn ich nicht drehte, wurde mit kulinarischen Freuden in der berühmten Casa Maria Luigia in Modena verwöhnt oder erkundete die Bergwelt auf dem Rad – das war „dolce vita“ pur! Zumal ich sowieso selig war, weil der Film genau das zusammenbringt, was ich liebe. Diese Ära im Motorsport war nicht nur unfassbar riskant, sondern auch voller Romantik – und genau das macht den Reiz aus. Ich wollte selbst schon länger ein Filmprojekt auf die Beine stellen, das in dieser Zeit spielt, den Fünfzigerjahren. Bei meinen Recherchen stieß ich dann auf Michaels Manns Drehbuch.