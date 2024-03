Marco Odermatt kratzt an Hermann Maiers Kristallwelt

Punkterekord und Kugel-Viererpack: der Schweizer lässt Österreich grübeln.

Es gibt einen, der besser und schneller ist, als manch Österreicher im so heiligen Skisport wahrhaben möchte. Dass die Zeiten, in denen Alphatypen wie Hermann Maier oder Marcel Hirscher allen davongefahren sind im ehrfürchtigen Applaus, längst vorbei sind, ist nicht zu übersehen. Aber hin und wieder gibt es noch Ausreißer. Mit Manuel Feller kurvt ja einer, immerhin, um das kleine Slalom-Kristall.

Dass der Schweizer Marco Odermatt Österreichs besten Skifahrern derart „um die Ohren fährt“, lässt Traditionalisten mit Recht an der Schärfe der Skikanten im ÖSV zweifeln. Kristall für Gesamtweltcup und RTL-Wertung hat der 26-Jährige schon. Just in Saalbach (WM-Ort 2025) kann er beim Weltcupfinale auch die Sparten Super-G und Abfahrt gewinnen. Vier Kugeln in einer Saison, das schaffte seit Maier 2001 keiner.