Endlich ist Graf Danilo alt! Neue „Lustige Witwe“ an der Volksoper

Mariame Clément hat Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ neu inszeniert. Ihr bester Einfall: Die Hauptpersonen dürfen so alt sein, wie es der Handlung entspricht.

Nach 13 Jahren in Marco und Dagmar Marellis Inszenierung hat „Die lustige Witwe“ nun also ein neues Gesicht. Tiefgründiger ist sie deswegen nicht geworden, wohl aber bunter. Das elegante, schwarz-weiß Befrackte der Kostüme wich einem wilden Allerlei aus dem Fundus, irgendwo zwischen 50er-Jahre und albanischem Heimatfilm. Nur der Fez war auf den Männerhäuptern noch gut vertreten, signalisiert doch keine andere Kopfbedeckung so effizient den pan-ottomanischen Schauplatz.