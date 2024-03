Mehrere Männer sollen Reise-Influencerin in Indien vergewaltigt haben

Die indische Polizei erklärt, drei Männer festgenommen zu haben. Nach vier weiteren werde gesucht. Die Männer sollen ein Paar aus Spanien angegriffen und die Frau vergewaltigt haben.

Eine Attacke auf ein Paar mit spanischer Staatsbürgerschaft sorgt derzeit für Entsetzen in Indien - und wegen der großen Followerzahl des Paares auf Instagram auch in der ganzen Welt. Hunderttausende Menschen verfolgen die Reisen der spanischen Influencerin Fernanda und ihrem Freund Vicente auf deren gemeinsamen Instagram-Account „vueltaalmundoenmoto“, also in etwa: „Reise um die Welt auf dem Motorrad“.

Die Polizei fand das Paar am Freitag gegen 23 Uhr Ortszeit am Straßenrand. Die beiden hätten so ausgesehen, als seien sie verprügelt worden, sagte Pitamber Singh Kherwar, Polizeipräsident in Dumka in Ostindien, am Samstag gegenüber Reportern.

Die indische Polizei meldete, drei Männer seien festgenommen worden. Man suche noch nach vier weiteren. Ihnen wird vorgeworfen, die Touristen angegriffen und die Frau vergewaltigt zu haben, so die Behörden. Eine der festgenommenen Personen habe den Behörden die Namen weiterer Beteiligter genannt.

Fernanda berichtet von Vergewaltigung

Der Polizeipräsident der Region machte keine näheren Angaben zu dem Verbrechen oder zur Identität der Opfer. Gegenüber dem spanischen Fernsehsender „Antena 3“ meldete sich das Paar selbst zu Wort. Die angreifenden Männer hätten Fernanda vergewaltigt und wiederholt auf Vicente eingeprügelt. „Sie vergewaltigten mich, sie wechselten sich ab, während einige zusahen, und sie blieben etwa zwei Stunden lang so“, sagte Fernanda, die neben der spanischen auch die brasilianische Staatsangehörigkeit besitzt, in dem Interview.

Zu Beginn des Wochenendes veröffentlichte das Paar ein Video, in dem sie den Vorfall auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account schilderten. Dort posten sie Bilder von ihren Reisen mit dem Motorrad rund um die Welt für fast 200.000 Follower. Das Video ist mittlerweile nicht mehr verfügbar. In einem neuen Video bedanken sich Vicente und Fernanda, die mit blauen Flecken im Gesicht zu sehen ist, bei ihren Followern für die Unterstützung.

Das spanische Außenministerium teilte am Sonntag mit, dass es Mitarbeiter in die Region schicke. Auch das brasilianische Außenministerium teilte mit, dass es über seine Botschaft in Neu-Delhi Kontakt in Kontakt mit seiner Staatsbürgerin stehe und Unterstützung anbiete.

Jeden Tag Dutzende Vergewaltigungen

Nach offiziellen Zahlen werden in Indien - dem bevölkerungsreichsten Land der Welt mit 1,4 Milliarden Einwohnern - im Schnitt jeden Tag 86 Frauen und Mädchen vergewaltigt. Dazu kommen weitere Opfer, die nie zur Polizei gehen. Viele Inderinnen schweigen auch darüber. Das Problem liegt Frauenrechtsaktivisten zufolge in der patriarchalen Gesellschaft. Sie werfen zudem der Polizei und dem Justizsystem vor, Opfer sexueller Gewalt zu wenig ernst zu nehmen. Viele Fälle bleiben jahrelang liegen, Verurteilungen sind selten. (APA/Reuters)