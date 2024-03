Viktor Kassai: Das ist eine gute Frage, fällt aber nicht in die Verantwortlichkeit des ÖFB. Mir fehlen dazu auch die Hintergründe. Aber, es ist klar, dass die Ifab es nicht gleich in einem Topbewerb wie dem englischen Cup hätten einführen sollen. Es ist doch eine große Entscheidung, eine dritte Karte einzurichten, das braucht eine Testphase, im Nachwuchsbereich etwa. Dann hätte die Fifa die Erfahrungen analysieren können, ich war auch darüber überrascht, dass dieses Thema zudem so rasch aufgepoppt war. Fußball-Regeln sind kein Experiment, Fußball braucht ständiges Regelwerk.