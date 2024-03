Der „Informationskrieg“ rund um den Taurus

„Free Taurus“ steht auf einem Plakat bei einer proukrainischen Demo vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

„Free Taurus“ steht auf einem Plakat bei einer proukrainischen Demo vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Imago/Carsten Thesing

Kanzler Scholz will den Marschflugkörper weiter nicht liefern. Im Kreml wird ein Abhörskandal ausgeschlachtet.

Ein lang geplanter Termin sei das gewesen. Das sagte Alexander Graf Lambsdorff am Montagvormittag in Moskau. Der 57-Jährige dient seit vergangenem Jahr als deutscher Botschafter in Russland.

Vor dem russischen Außenministerium bedrängten ihn Journalisten. Warum er Russland angreifen wolle, wurde der Deutsche gefragt. Es hieß, er sei einbestellt worden, um zu erklären, warum deutsche Offiziere in einem abgehörten Gespräch darüber reden, wie deutsche Marschflugkörper die Kertsch-Brücke auf der Krim zerstören könnten. Die ohnehin schlechte Beziehung zwischen den beiden Ländern senkt sich auf einen weiteren Tiefpunkt.

1. Welche Signale schickte der Kreml der deutschen Regierung zuletzt?