Italienische Ex-Linksterroristin Barbara Balzerani gestorben

Balerani war 1978 an Ermordung des christdemokratischen Politikers Aldo Moro beteiligt. Im Alter von 75 Jahren ist sie am Montag gestorben.

Sie zählte zur Führungsriege der linksextremistischen Terrorgruppe Rote Brigaden und war 1978 an der Entführung und Ermordung des christdemokratischen Parteichefs Aldo Moro beteiligt. Nun ist die ehemalige linksextremistische italienische Terroristin Barbara Balzerani ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Sie war nach einer mehrjährigen Flucht festgenommen und 1985 zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden.

Auch wegen der Beteiligung am Mord an drei Polizisten in Mailand wurde Balzerani verurteilt. Sie wurde 2006 vom Gefängnis auf Bewährung entlassen. 2011 hatte sie die Strafe wegen guter Führung abgesessen.

Fünf Männer erschossen

Am 16. März 1978 folgte ein Kommando aus elf Personen dem Dienstfahrzeug des italienischen Politikers auf dem Weg zum Parlament in Rom und stoppte es in der Via Fani. Fünf Männer der Eskorte Moros wurden kaltblütig erschossen. Den Parteichef selbst zerrten die Terroristen aus dem Auto, um ihn in ein „Volksgefängnis“ zu bringen, zu „verhören“ und zu „verurteilen“. 55 Tage nach dem Überfall fand man den fünfmaligen Regierungschef nach einem anonymen Anruf in einem Kleinwagen in der römischen Innenstadt tot auf.

Fünf Prozesse fanden gegen die 13 Mitglieder der Roten Brigaden, die Moro in einer Wohnung in Rom gefangen hielten und ihn schließlich erschossen, statt. Zehn von ihnen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, erhielten jedoch Straferleichterungen. (APA)