EU-Kommissar: Eine Kür in letzter Minute der Koalition

Karoline Edtstadler und Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Die Entscheidung für den Top-Job in Brüssel fällt quasi mit der Nationalratswahl zusammen. Karoline Edtstadler ist die haushohe Favoritin – doch auch der Name Wolfgang Sobotka fällt neuerdings.

Wer wird Österreichs nächster EU-Kommissar? Die mit dieser Frage verbundene Entscheidung war eines der zentralen Argumente jenes Lagers in der ÖVP, das gegen eine Vorverlegung der Nationalratswahl plädiert hatte – und sich mittlerweile wohl endgültig durchgesetzt zu haben scheint. Der Grund: Mit einer Wahl im Herbst dürfte es noch die türkis-grüne Koalition sein, die einen Kommissar nach Brüssel schickt. Und dennoch wird es knapp, denn in Europa und Österreich überschneiden sich die Entscheidungsprozesse heuer in erstaunlichem Ausmaß.