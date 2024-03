„The Body“ Elle Macpherson erstmals seit 14 Jahren auf dem Laufsteg

Die mittlerweile fast 60-Jährige, die zuletzt 2010 für Louis Vuitton in Paris gelaufen ist, macht dabei noch immer eine gute Figur.

Ex-Supermodel Elle Macpherson ist zurück auf dem Laufsteg: Mit fast 60 Jahren defilierte die Australierin jetzt bei der Eröffnung des Melbourne Fashion Festivals auf dem Catwalk - zum ersten Mal seit 14 Jahren. Zuletzt war sie im März 2010 für Louis Vuitton in Paris gelaufen, bevor sie sich anderen Dingen widmete. Vor allem mit „WelleCo“, ihrer eigenen Marke an gesunden Nahrungsergänzungsmitteln und Wohlfühlprodukten, ist Macpherson erfolgreich.

Elle Mcpherson macht noch immer eine gute Figur. Imago / Daniel Pockett

Bei der Schau in Melbourne zeigte die durchtrainierte Modeikone, dass sie ihrem Spitznamen „The Body“ noch immer alle Ehre macht. Unter anderem präsentierte sie Kreationen junger australischer Modelabels wie Bianca Spender, Ngali und Viktoria & Woods. Warum sie dieses Defilee für ihr Comeback gewählt hatte, erklärte sie der Zeitung „Sydney Morning Herald“ so: „Ich habe eine Passion dafür, australische Mode und junge Designer zu unterstützen, und ich liebe Melbourne.“

Macpherson, die am 29. März ihren runden Geburtstag feiert, war in der Vergangenheit auch als Schauspielerin erfolgreich. Unter anderem trat sie Ende der 1990er Jahre wiederholt in der Erfolgsserie „Friends“ auf. Von 2010 bis 2013 präsentierte sie „Britain‘s Next Top Model“. Im vergangenen Jahr trat sie als Gastjurorin bei Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ auf. (APA/dpa)