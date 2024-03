Taylor Swift ist angeblich mit Emily Dickinson verwandt

Die Musikerin und die Poetin sollen laut Ancestry.com beide von einem englischen Einwanderer aus dem 17. Jahrhundert abstammen.

Taylor Swifts Gefühl für Worte und Songtexte liegt ihr wohl im Blut. Denn das Genealogie-Unternehmen Ancestry.com will herausgefunden haben, dass Musikerin Taylor Swift und Dichterin Emily Dickinson miteinander verwandt sind.

„Swift und Dickinson stammen beide von einem englischen Einwanderer aus dem 17. Jahrhundert ab“, heißt es in einem Bericht, der „NBC Today“ exklusiv vorliegt. Bei dem Einwanderer handelt es sich um Swifts neunten Urgroßvater und Dickinsons sechsten Urgroßvater, der sich in Windsor, Connecticut angesiedelt hat. Swift und Dickinson sind damit sechste Cousinen dritten Grades.

Die Vorfahren seien für sechs Generationen in Connecticut geblieben, dann sei ein Teil der Familie nach Pennsylvania gezogen, wo in die Swift-Familienlinie eingeheiratet wurde. Dickinson, die 1830 in Amherst, Massachusetts geboren wurde, zählt zu den zentralsten Dichterinnen Amerikas. Sie lebte zurückgezogen im Haus ihrer Familie und veröffentlichte ihre Werke zu Lebzeiten nur anonym.

Möglicherweise hat Swift selbst schon von der entfernten Verwandtschaft gewusst oder sich zumindest schon zu Dickinsons Werken hingezogen gefühlt. Das Veröffentlichungsdatum ihres neunten Studioalbums Evermore war der 10. Dezember 2020, Dicksinsons Geburtstag. Ihr neues Album, das voraussichtlich im April veröffentlicht wird, heißt darüber hinaus „The Tortured Poets Department“. (Red.)

>>> „NBC Today“