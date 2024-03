Ich möchte mir ungern von den Grünen, nur weil sie sich in das Thema hineinsteigern, etwas überstülpen lassen. Wir haben eine sehr verantwortungsvolle Vorgangsweise. Nur weil sich eine kleinere Partei etwas anderes einbildet und sich in ihrer Meinung nicht repräsentiert fühlt, dass das dann trotzdem durchgesetzt werden muss, kann in einer Demokratie nicht funktionieren. In Oberösterreich sind 92 Prozent Grünland, Wald oder Gewässer. Da davon zu reden, dass das Land komplett zugebaut würde, entbehrt der Realität.