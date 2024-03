Karmeliterviertel: Wohnungen und Büros in ehemaligem Hotel

Die ARE sanierte das im Jahr 1911 errichtete Gebäude in knapp zweijähriger Bauzeit.

Im Karmeliterviertel in Wien-Leopoldstadt kam es zur Fertigstellung des einst als Hotel New York eröffneten und zuletzt als Dependance des Sperlgymnasiums genutzten Immobilie. Die ARE Austrian Real Estate sanierte das 1911 errichtete Gebäude – an der Adresse Kleine Sperlgasse 5 – in knapp zweijähriger Bauzeit und übergab am Mittwoch die ersten von insgesamt 22 Wohnungen an die neuen Eigentümer. Auf der Webseite des Anbieter finden sich einige noch verfügbare Eigentumswohnungen, etwa eine 90,94 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung für rund 982.150 Euro. Zudem befinden sich im Erdgeschoß sowie im Hochparterre drei Büros und ein Geschäftslokal.