23-Jähriger verletzt Mann auf Salzburger Piste mit Skistock schwer

Der 26-Jährige wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der 26-Jährige wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Imago / Daniel Scharinger

Die Polizei stellte bei dem Verdächtigen 2,56 Promille fest. Er wurde angezeigt. Das Motiv ist noch nicht bekannt.

Ein 23-jähriger Niederländer hat am Dienstagabend auf einer Skipiste in Flachau (Pongau) mit einem Skistock auf einen 26-jährigen Landsmann so heftig eingeschlagen, dass dieser schwer verletzt worden ist. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg. Bei dem Täter wurde ein Alkoholgehalt von 2,56 Promille festgestellt, wie die Polizei mitteilte.

Das Motiv der Attacke war vorerst nicht bekannt. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden. Das Opfer wurde offenbar auch im Gesichtsbereich getroffen. „Vernehmungen stehen noch aus“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der 23-jährige Niederländer wird auf freiem Fuß angezeigt. (APA)