Sturm Graz empfängt heute im Achtelfinale OSC Lille, der Vierte der französischen Ligue 1 setzt auf die Tore des kanadischen Stürmers Jonathan David.

Graz. Die „Schwoazen“ halten Österreichs Ehe im Fußball-Europacup hoch, Sturm Graz ist der einzige Bundesligaklub, der in dieser Saison noch im internationalen Geschäft vertreten ist und wichtige Punkte für die Fünfjahreswertung der Uefa sammeln könnte, Im Achtelfinale der Conference League wartet allerdings ein „harter Brocken“, am Donnerstag (18.45 Uhr, live ServusTV) ist Frankreichs Topklub OSC Lille zu Gast.

Die „Doggen“ sind aktuell Tabellenvierter der Ligue 1, streben nach einem Platz in der Champions League (Top 4) dass man sich darob Informationen von Monaco-Coach Adi Hütter einholt ist verständlich. Was er Christian Ilzer genau sagte? Das Heimspiel müsse gegen die von Paulo Fonseca betreute Elf gewonnen und auswärts vor einem fanatischen Publikum das Nervenkostüm gewahrt werden.

Lilles Spiel ist auf Stürmer Jonathan David zugeschnitten. Er hat seit 2020 in 169 Spielen 75 Tore geschossen. Dass Kanadas Teamstürmer (26 Tore in 45 Länderspielen) ob dieser Quote noch beim französischen Sensationsmeister von 2021 spielt, überrascht. Aber der 24-Jährige fühlt sich wohl, zehn seiner zwölf Meisterschaftstreffer erzielte er in den jüngsten zwölf Partien seit Ende November.

Auch auf Außenspieler Edon Zhegrova und den erst 18-jährigen Innenverteidiger Leny Yoro, der bei Real Madrid als möglicher Alaba-Nachfolger gehandelt wird, müssen die Steirer achten. Von Nabil Bentaleb oder Ismaily ganz zu schweigen.

In den Top 16 Europas

Mit einer österreichischen Mannschaft bekam es Lille erst vor kurzem zu tun. In der Champions-League-Gruppenphase 2021 verloren die Nordfranzosen 1:2 in Salzburg, zuhause siegten sie – dank David, der 2017 bei einem Probetraining in Salzburg durchfiel und aktuell Zweiter der französischen Torschützenliste ist hinter Kylian Mbappé (21 Tore) – mit 1:0.

Österreichs Vizemeister steht erstmals seit 2001 wieder unter den letzten 16 Klubs im Europacup. Das interpretiert man in Graz als „Bonus“ für die solide Arbeit unter Ilzer. Was ihn so vielen Österreichern unterscheidet, ist seine Besonnenheit. Auch Verklärung ist für ihn nicht von Belang, und: seine Transfers sitzen. Den Ausfall von Seedy Jatta hat Ilzer mit der 20-jährigen Arsenal-Leihgabe Mika Biereth (bis Sommer) umgehend kompensiert. Der Däne ist in Form, ob Cup, Liga oder Conference League: er trifft in Serie. Das 4:0 gegen WAC dokumentierte das. (fin)

Aufstellungen, Sturm: Jaros; Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg; Horvat, Stankovic, Prass, Kiteishvili; Sarkaria, Biereth. Lille: Chevalier; Santos, Diakite, Yoro, Gudmundsson; Andre, Gomes, Yazici; Zhegrova, David, Haraldsson