Der Markusplatz in Venedig. Ein Juwelier in der Stadt bekam nun eine bizarr hohe Stromrechnung zugeschickt. APA / AFP / Miguel Medina

Der Geschäftsmann betreibt einen nur 15 Quadratmeter großen Laden auf dem Markusplatz. Er kündigte an, er werde die astronomisch hohe Rechnung nicht bezahlen.

Der Inhaber eines Juweliergeschäfts in Venedig hat eine böse Überraschung erlebt. So flatterte ihm für seinen 15 Quadratmeter großen Laden auf dem Markusplatz eine Stromrechnung von über 260.000 Euro ins Haus. In nur zwei Monaten stellte ihm das Energieversorgungsunternehmen in Italien einen Verbrauch von einer Million Kilowattstunden in Rechnung.

Die früheren Stromrechnungen seien im Vergleich zu den vergangenen Jahren zwar hoch gewesen, hätten sich aber im Bereich von 1.200 bis 1.300 Euro für einen zweimonatigen Zeitraum bewegt, erklärte der Ladenbesitzer Gianmaria Tiozzo gegenüber dem „Corriere del Veneto“.

Als zuletzt die Umstellung auf den freien Strommarkt in Italien stattfand, wechselte Tiozzo zu einem neuen Energieversorger. Daraufhin erhielt er eine Stromrechnung von 262.348 Euro für die Monate Juli und August 2023. „Das ist eine Summe, die ich bis zum 12. März zahlen sollte und die ich auf keinen Fall zu zahlen gedenke“, versicherte Tiozzo. Er habe bereits den Stromversorger kontaktiert und gebeten, die Rechnung rückgängig zu machen.

Irrtum bei Ablesung

Fehler mit Wasser- und Stromrechnungen sind in Italien keine Seltenheit. Eine 88 Jahre alte Italienerin wurde im Dezember auf die Intensivstation gebracht, nachdem sie von ihrem Wasserversorger eine Rechnung von über 15.339 Euro zugeschickt bekommen hatte. Die Hälfte des Geldes war von ihrer Bank bereits überwiesen worden, weil sie eine Einzugsermächtigung erteilt hatte.

Dies versetzte die 88-Jährige so sehr in Aufregung, dass sie ins Krankenhaus von Sanremo kam. Eigentlich hätte die Pensionistin für den Zeitraum von August bis Oktober nur 65 Euro zahlen müssen. Vermutet wird, dass der Irrtum auf einen fehlerhaften Zähler oder einen Fehler bei der Ablesung zurückzuführen ist. Der Wasserversorger Iren entschuldigte sich bei der Familie und erstattete den Betrag. Die Frau starb drei Wochen nach der Einlieferung ins Krankenhaus.