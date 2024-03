Brand und Explosion in Haus: Besitzer verletzt

Die Ursache für die Explosion war am Donnerstagvormittag noch unbekannt.

Eine Explosion in seinem Wohnhaus hat in der Nacht auf Donnerstag einen Mann in Unterwart (Bezirk Oberwart) aus dem Schlaf gerissen. Er versuchte noch, den Brand im Keller des Hauses zu löschen, was ihm jedoch misslang, und verständigte dann die Feuerwehr. Der Hausbesitzer wurde unbestimmten Grades verletzt und musste ins Krankenhaus Oberwart gebracht werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Kurz vor Mitternacht kam es zu der Explosion im Untergeschoß. Dadurch wurden zwei Garagentore aus der Verankerung gerissen und Türen deformiert. Was die Explosion bzw. den Brand ausgelöst hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Angaben konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht machen. (APA)