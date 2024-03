Erdgasleitung angebohrt: Großeinsatz der Feuerwehr

Der Unfall ereignete sich bei Bohrarbeiten in einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehr gab nach einem Großeinsatz Entwarnung.

Das versehentliche Anbohren einer Erdgasleitung hat bei Arbeiten in einem Haus im Tiroler Jenbach (Bezirk Schwaz) am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zum Unfall war es bei Kernbohrarbeiten für eine Warmwasserleitung gekommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Sofort trat Gas deutlich wahrnehmbar ins Freie aus. Die alarmierte Feuerwehr gab nach Abdrehen der Hauptgasleitung und einem Kontrollgang Entwarnung.

Ein 25-jähriger Arbeiter hatte zuvor den Notruf gewählt. Der Einsatzort wurde großräumig abgesperrt, hieß es. Nach Begehung sämtlicher Räumlichkeiten des Mehrparteienhauses wurde bestätigt, dass keine gefährliche Gaskonzentration vorlag. Weder mussten Bewohner evakuiert werden noch gab es Verletzte, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit insgesamt 39 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen angerückt, zudem waren vier Rettungsautos und ein Notarzt mit neun Mitarbeitern und Einsatzleiter an Ort und Stelle. Auch wurden drei Polizeistreifen hinzugezogen. (APA)