Die Modewelt entdeckt den Ramadan für sich

Den muslimischen Fastenmonat Ramadan nehmen viele Modemarken zum Anlass, eigene Kollektionen zu lancieren. Ein Überblick.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan ist für viele Modemarken mittlerweile ein Fixpunkt, schließlich möchte man sich die Kaufkraft der wohlhabenden Kunden im Nahen Osten nicht entgehen lassen. Immer wieder lancieren Modemarken deshalb eigene Ramadan-Kollektionen mit fließenden Kaftanen, luxuriösen Maxikleidern und aufwendigen Accessoires.

Jedes Jahr ist eine Anpassung an Marketing und Kollektionsplanung notwendig, schreibt „Vogue Business“, da sich der Ramadan am Mondkalender orientiert und so jedes Jahr in einen anderen Zeitraum fällt. Dieses Jahr beginnt der Fastenmonat am 10. März, Ramadan-Shopping beginnt jedoch oft schon einen Monat zuvor, also im Februar. Dieser Zeitpunkt liegt wiederum sehr nahe an Weihnachten, Neujahr, Sale-Shopping und Valentinstag. Das sei für die Modemarken in diesem Jahr eine große Herausforderung gewesen, wissen Experten. „Es kommt mir so vor, als wäre in diesem Jahr alles überstürzt gewesen – bei der Planung von Veranstaltungen sind zu viele Anlässe zusammengefallen“, so Luxusberaterin Rosemin Opgenhaffen, die mit Burberry und Bottega Veneta an Veranstaltungen gearbeitet hat, im Gespräch mit „Vogue Business“.

MCM

Das deutsche Modeunternehmen MCM hat dieses Jahr zum ersten Mal eine Kapselkollektion herausgebracht. Zusammengearbeitet hat man dafür mit Hanan Houachmi, einer Kreativberaterin aus Dubai. Mit der Kollektion wolle man Modest Fashion mit der DNA von MCM verbinden, heißt es in einer Aussendung.

Die Ramdan-Kollektion von MCM. MCM

Michael Kors

Michael Kors wiederum hat ein eigenes Event im 305 Beach Club in Palm Jumeirah in Dubai auf die Beine gestellt, um Kunden die Möglichkeit zu bieten, die neue Kollektion in einem anderen Rahmen zu erleben. Die Ramadan-Kollektion besteht aus Handtaschen, Kleidern und Accessoires. Viele davon sind in Stilen oder Farben gehalten, die es nur im Nahen Osten gibt.

Model und Influencerin Dima Sheikhly stand für die Ramdan-Kollektion von Michael Kors vor der Kamera. Michael Kors

Max Mara

Die italienische Marke Max Mara wiederum veranstaltete fünf Tage lang eine Vorschau auf ihre Ramadan-Kollektion in der historischen Stätte Majlis Ghorfat Umm Al Sheif in Dubai. Gäste konnten dort ihr eigenes Parfum kreieren, das vom in der Kollektion verwendeten Blumendruck inspiriert war.

Matches

Luxus-Onlineshop Matches bietet seit sechs Jahren kuratierte Ramadan-Kollektionen an. In diesem Jahr hat man für exklusive Stücke mit dem Modelabel Taller Mamo zusammengearbeitet.

Versace

Eine Ramadan-Kollektion für Frauen und Kinder hat auch Versace lanciert. Das Barocco-Motiv und auch das Medusa-Symbol - die unverkennbaren Codes des Modehauses - stehen dabei im Mittelpunkt.

Versace denkt auch an die Kinder. Versace

(cg)