Vierte Tochter für Gal Gadot

Die Schauspielerin Gal Gadot freut sich wieder über Nachwuchs. Für die Israelin ist es das vierte Kind mit Ehemann Yaron Versano.

Neuzugang bei „Wonder Woman“ Gal Gadot: Die Darstellerin der Superheldin hat ihr viertes Kind begrüßt. „Mein süßes Mädchen, willkommen“, schrieb die 38-Jährige zu einem in sozialen Medien veröffentlichten Foto. Das Bild zeigt Gadot in einem Klinikbett, sich zärtlich an das Neugeborene in ihrem Arm schmiegend. „Die Schwangerschaft war nicht einfach und wir haben es hindurch geschafft“, teilte die Schauspielerin („Heart of Stone“) weiter am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Gal Gadot mit ihrem Ehemann Yaron Varsano Getty/Albert L. Ortega

Das Kind werde jetzt schon seinem Namen Ori - auf Hebräisch „mein Licht“ - gerecht. Für die Israelin ist es das vierte Kind mit Ehemann Yaron Versano. „Daddy ist auch ziemlich cool“, ergänzte Gadot ihre Begrüßung in dem sonst reinen Mädchen-Haushalt.(APA/dpa)