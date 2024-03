Was ist der faire Wert einer Immobilie?

Drucken

Es gibt gute Gründe, den Wert einer Immobilie möglichst exakt bemessen zu wollen. Verfälschte Ermittlungen haben fatale Folgen. Gutachter stehen vor komplexen Aufgaben, künstliche Intelligenz kann wertvolle Hilfe leisten.

Das Gerichtsurteil in New York Ende September 2023 schlug hohe Wellen. Der Richter kam zu dem Schluss, dass der frühere Präsident Donald Trump den Wert seines Immobilienvermögens zu hoch ausgewiesen hatte, um so von Banken günstigere Konditionen für Kredite zu bekommen. Der Wert des Trump-Anwesens Mar-a-Lago in Florida soll in den Finanzdokumenten um 2300 Prozent aufgebläht worden sein. Die Versuche des Angeklagten, die Bedeutung der Wertschätzungen herunterzuspielen, fielen nicht auf fruchtbaren Boden. Der Richter ordnete unter anderem die Annullierung von Trumps New Yorker Geschäftslizenzen an. Immobiliengeschäfte des ehemaligen Präsidenten könnten sich künftig erheblich schwieriger gestalten.

„Situationselastische“ Bewertung von Immobilien

Auf der Suche nach „situationselastischen“ Bewertungen von Liegenschaften im großen Maßstab und mit fatalen Folgen wurde man zuletzt auch in Österreich und Deutschland fündig. So gerieten in den vergangenen Monaten die Signa-Immobilienbewertungen ins Kreuzfeuer der Kritik. Im Raum steht der Verdacht, dass die Immobiliengruppe rund um den Investor René Benko Bewertungen von Immobilien mit teuren Mietverträgen hochgeschraubt und Einnahmenerwartungen massiv übertrieben hat, um die Situation des Eigenkapitals zu „schönen“.