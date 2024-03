Dozent schießt in Bangladesch bei mündlicher Prüfung auf Studenten

Die örtliche Polizei berichtet von einem heftigen Streit während des Examens. Der Dozent wurde festgenommen. Er war mit Pistole, 81 Stück Munition und zwölf Messer zur Arbeit erschienen.

Bei einer mündlichen Medizinprüfung in Bangladesch hat ein Dozent auf einen Studenten geschossen - vor dessen Kommilitonen. Der Grund sei ein heftiger Streit während des Examens gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Worum es bei dem Wortgefecht genau ging, sei ihm nicht bekannt. Das 23 Jahre alte Opfer sei seit dem Vorfall am Montag im Krankenhaus, wo seine Beinverletzung behandelt werde.

Der Dozent wurde demnach festgenommen - nach einem Protest der Studierenden auf dem Campus des Shaheed M Mansur Ali Medical College im Distrikt Sirajganj. Es gebe eine Untersuchung, und der Arzt habe die Tat gestanden - aber gesagt, sie „ungewollt“ begangen zu haben, teilte die Polizei mit. Beamten hätten in seiner Tasche zwei Pistolen, 81 Geschosse und zwölf Messer gefunden, die er illegal besessen habe. Studierenden zufolge habe er häufig bei Vorlesungen Waffen gezeigt. (APA/dpa)