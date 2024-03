„Bestand ist ein Schatz“: Ethouse-Award in Wien verliehen

Saniertes Pfarrheim samt Stadel aus dem Jahr 1890 in Maria Laach am Jauerling.

Insgesamt vier Gebäudesanierungen wurden am Mittwoch mit dem 12.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet.

Der am Mittwoch in Wien verliehene Ethouse-Award würdigte zum zwölften Mal Sanierungen, die sich dem Thema Energieeffizienz und dabei architektonisch Impulse mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) setzen. In den Kategorien „Wohnbau“ und „Öffentliche Bauten“ wurden 4 Projekte prämiert sowie ein Sonderpreis verliehen. Der Preis wurde im feierlichen Rahmen in TU the Sky an die Sieger übergeben und war mit einem Preisgeld in der Höhe von 12.000 Euro dotiert.

Ein Preis in der Kategorie „Öffentliche Bauten“ ging an das Mehrwert-Zentrum Sipbachzell von mia2 Architektur ZT GmbH und dem WDVS-Verarbeiter Andrijevic Fassadenbau GmbH. Gregor Graf Das Mehrwert-Zentrum Sipbachzell vor der Sanierung. mia 2 Architektur Der zweite prämierte Projekt im Öffentlichen Bau befindet sich in Maria Laach am Jauerling: Der Stadel aus 1890 und das Pfarrheim wurde von AH3 Architekten ZT gemeinsam mit Jägerbau GmbH saniert. AH3 Architekten ZT Das Pfarrzentrum samt Stadel vor der Sanierung. AH3 Architekten ZT In der Kategorie „Wohnbau“ gewannen ebenso zwei Projekte: Das Quartier Johann-Hoffmann-Platz 10-15 in Wien-Meidling wurde von der GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung m.b.H. gemeinsam mit dem WDVS-Verarbeiter Lavaro Bau GesmbH saniert. GSD Ges.m.b.H. Das Quartier vor der Sanierung. GSD Ges.m.b.H. Das zweite prämierte „Wohnbau“-Projekt steht in Wien-Favoriten: Die Wohnhausanlage Favorite Spring wurde von der Ulreich Bauträger GmbH gemeinsam mit daneshgar architects und dem WDVS-Verarbeiter Gassner & Partner Baumanagement GmbH saniert. Christian Henninger Das Gründerzeithaus vor der Sanierung. Ulreich Bauträger Lobend erwähnt wurde das Haus St. Michael, Mutter und Kind Haus der Caritas in Vorarlberg. Postner/Duelli/Architekten Der postmoderne Bau aus den 1980ern wurde von Postner/Duelli/Architekten gemeinsam mit der Atrium Gerüstbau Verputz GmbH saniert. Postner/Duelli/Architekten

„Für eine energieeffiziente Zukunft müssen wir uns Qualität von Anfang an auf die Fahne heften, vom Produkt, über die Planung und die Verarbeitung bis hin zur Nutzung“, sagte Clemens Hecht, Sprecher der ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG WDS). Bevor die Jury-Vorsitzende Renate Hammer (Institute of Building Research & Innovation) durch die Präsentation der Nominierten und Siegerprojekte führte, sendete sie noch Impulse an die Gäste: „Bestand ist ein Schatz. Thermisch Sanieren schafft Arbeitsplätze, verbesserten Wohnraum und Ernährungssicherheit.“

Die Siegerprojekte sind von West- nach Ostösterreich lokalisiert – ein öffentliches Mehrwert-Zentrum in Oberösterreich, ein Pfarrhaus mit kultureller Nutzung in Niederösterreich und zwei Wohnhausanlagen in Wien. Die lobende Erwähnung ging an ein Mutter-Kind-Haus der Caritas in Vorarlberg. Die energieeffizienten Gebäudesanierungen schaffen eine Reduktion des Heizwärmebedarfs bis über 80 % nach der Sanierung. Die gekürten Objekte stehen auch für Wärmeschutz mit ästhetischer Qualität und zeichnen sich u.a. durch einen sozialen Mehrwert und einen behutsamen Umgang mit dem Altbestand aus.